Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile önemli bir iş birliği görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ana konusu, Bodrum genelindeki ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenecek “Sınav Kaygısı ve Baş Etme Yöntemleri” semineri oldu. Seminer, sınav stresiyle mücadele eden öğrencilere destek sunmak amacıyla uzman psikologlar tarafından ücretsiz olarak sunulacak.

Sınav kaygısına karşı ortak adım atılacak

Bodrum Belediyesi, öğrencilerin sınav kaygısını yenmelerine yardımcı olmak için önemli bir adım atarak, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile seminerin detaylarını görüşmek üzere bir araya geldi. Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz’ın makamında yapılan görüşmede, seminerin kapsamı ve içerikleri üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Belediyenin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Av. K. Gözde Çakıroğlu, seminerin yanı sıra, gelecekte yapılabilecek diğer ortak projeler için de görüşlerini paylaştı.

Öğrencilere destek sağlamak için iş birliği

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Av. K. Gözde Çakıroğlu, belediyenin öğrencilerin gelişimine katkı sağlamak için çeşitli projeler planladığını belirtti. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin liderliğinde yürütülen bu projeler, öğrencilerin hem akademik hem de kişisel gelişimlerine yardımcı olmayı hedefliyor. Çakıroğlu, seminerin öğrencilerin sınav kaygısını aşmalarına yardımcı olacağına ve bununla birlikte eğitimin her aşamasında destek sunacak farklı projelerin de hayata geçirileceğine dikkat çekti.

Ortak faaliyetlere sıcak bakılıyor

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, Bodrum Belediyesi ile yapacakları ortak projelere büyük önem verdiklerini vurguladı. Eğitimdeki her aşamaya katkı sağlayacak projeler hakkında fikir birliği sağlanan görüşmede, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de iş birliği içinde çalışmaya açık olduğu ifade edildi. Korkmaz, “Bodrum genelinde eğitim öğretime katkı sunacak her türlü ortak projeye sıcak bakıyoruz ve bu iş birliğinin öğrencilere fayda sağlayacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.