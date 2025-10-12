Bodrum Belediyesi ile İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Muğla Şubesi Bodrum Temsilciliği, sağlıklı kentleşme, nitelikli yapılaşma ve çevre değerlerinin korunması amacıyla “Ortak Teknik İş Birliği Protokolü” imzaladı.



Protokol töreni

Bodrum Belediye Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen imza törenine Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Başkan Yardımcısı Serkan Balkan, İMO Muğla Şube Başkanı Doç. Dr. Mehmet Rifat Kahyaoğlu, Şube Sekreteri Emrah Uygunol, Bodrum Temsilcisi Metin Soylu ve Temsilci Yardımcısı Mesut Dağdelen katıldı.

İş birliği kapsamı

2019 yılında yapılan iş birliği protokolü güncellenerek yeniden yürürlüğe girdi. Protokol kapsamında teknik konularda projelerin kontrolü ve diğer statik konulara ilişkin iş birliği yapılacak.

Hedef: Sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşma

Protokol, mimarlık, şehir planlama ve mühendislik hizmetlerinin mevzuata, bilimsel esaslara ve mesleki kurallara uygun olarak yürütülmesini amaçlıyor. Taraflar, kent, tarih, kültür, doğa ve çevre değerlerini gözeterek ortak sorumluluklarını yerine getirecek.

Yapı projelerinde denetim

Bodrum sınırları içinde yapı ruhsatı gerektiren tüm projeleri hazırlayan inşaat mühendislerinin kamu yararına uygunluğu denetlenecek. Böylece nitelikli yapılaşma ve güvenli kentleşme sağlanacak.