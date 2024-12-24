Bodrum Belediyesi, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışların yol açabileceği taşkın ve su baskınlarını engellemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, ilçe genelinde gece gündüz demeden, vatandaşların güvenliğini sağlamak için yoğun bir şekilde mesai yapıyor.

Dere yataklarına park yasağı uyarıları devam ediyor

Bodrum Belediyesi, riskli bölgelerde araç park etmemeleri konusunda vatandaşları sürekli uyarıyor. Özellikle dere yataklarına park eden ve atık bırakan vatandaşlar, belediye ekipleri tarafından bilgilendirilerek, uyarı tabelaları yerleştirilen Bitez Mahallesi Söğütlü Deresi güzergahında sıkı denetimler yapılıyor. Ekipler, bu bölgelerdeki taşkın riskini azaltmak için tüm önlemleri almaya devam ediyor.

Koordineli çalışmalarla taşkınlar engelleniyor

Belediye, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından afet, zabıta, fen işleri ve temizlik ekipleri ile koordineli bir şekilde çalışarak, su baskınları ve taşkınların önüne geçmek için yoğun çaba gösteriyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Söğütlü Deresi'nde mahsur kalan iki aracı başarılı bir şekilde kurtardı.