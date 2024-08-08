Bodrum Belediyesi'nde Geleceğe Bakış Çalıştayı Düzenlendi

Bodrum Belediyesi, “Geleceğe Bakış Vizyondan Eyleme” başlığı altında düzenlenen ve 2025-2029 dönemine ait stratejik planın oluşturulmasını amaçlayan çalıştayda, şeffaflık ve katılımcılık ilkeleriyle geleceğin yol haritasını belirlemeye odaklandı.

Stratejik plan çalıştayı üç bölümde tamamlandı

6-7 Ağustos tarihlerinde Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “Stratejik Plan ve Geleceğe Bakış Çalıştayı”, yoğun bir katılımla tamamlandı. Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından organize edilen çalıştay, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, muhtarlar, site yöneticileri, vatandaşlar ve kamu kurumlarının katılımıyla üç bölüm halinde gerçekleştirildi. Çalıştay, Bodrum Belediyesi'nin 2025-2029 dönemine ait stratejik planını belirlemek amacıyla ortak akıl ve katılımcılık prensipleri çerçevesinde düzenlendi.

Ortak akıl ve şeffaflık temel alındı

Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Ahmet Demirel, belediyelerin mahalli idareler seçimlerinden sonra 6 ay içinde stratejik plan hazırlamak zorunda olduğunu belirtti. Demirel, “Şeffaflık, ortak akıl ve katılımcılık temaları doğrultusunda Bodrum’un geleceğine yön verecek stratejik plan çalışmalarına başladık. Bu süreci sadece belediye içinde değil, kentin tüm paydaşlarıyla birlikte yürütmeyi hedefliyoruz” dedi. Çalıştayın ardından Eylül ayında stratejik planın belediye meclisinden geçirilmesi planlanıyor.

Bodrum kaymakamı ve Belediye Başkan vekilinden destek

Çalıştayın üçüncü bölümünde konuşan Bodrum Belediye Başkan Vekili Kanat Hasan Özsert, belediyelerin halka hizmet odaklı çalıştığını ve kamudan alınan kaynakları verimli şekilde kullanarak şeffaflık prensibiyle hareket ettiklerini vurguladı. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ise çalıştayın önemine dikkat çekerek, “Bodrum’un stratejik planı hazırlanıyor ve bu çalışmaların faydalı olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 300 projeye dair tartışmaların yapıldığı çalıştayda, Bodrum Belediyesi’nin temel değerleri belirlenerek, misyon ve vizyonla ilgili değerlendirmeler de gerçekleştirildi. Bu planın, Bodrum'un geleceğine yön verecek stratejik hedefler ve projeler için bir yol haritası oluşturacağı ifade edildi.