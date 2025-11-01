Bodrum’da rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan CHP’li meclis üyesi Niyazi Atare ve İbrahim Çırakoğlu, mahkeme kararıyla tutuklandı.

Bodrum’da müteahhitlik yapan bir iş insanı, CHP’li belediye meclis üyesi Niyazi Atare’nin rüşvet istediğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı ve Niyazi Atare gözaltına alındı.

Niyazi Atare’nin müteahhidin inşaatına giden yolu açtırmak için rüşvet istediği ileri sürüldü. Şüpheli, gece Bodrum Devlet Hastanesi’ne götürülüp sağlık kontrolünden geçirildikten sonra tekrar KOM Büro Amirliği’ne getirildi.

Adliyeye sevk edilen CHP’li meclis üyeleri Niyazi Atare ve İbrahim Çırakoğlu, mahkemece tutuklandı.

Muğla’nın Bodrum Belediyesi, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şunlar ifade edildi:

“30 Ekim 2025 günü akşam saatlerinde Bodrum KOM ekipleri tarafından bir Belediye Meclis Üyesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında işlem yapıldığı bilgisi edinilmiştir. Belediyemiz dışında gelişen konu, tamamen yargı makamlarının yetki ve sorumluluğundadır. Bodrum Belediyesi olarak yargı sürecine ve hukukun üstünlüğüne olan inancımız gereği süreci saygıyla karşılıyor, gelişmeleri kamu güvenliği ve kurumsal itibarın korunması çerçevesinde yakından takip ediyoruz. Kamuoyunun konu ile ilgili asılsız iddialar ve manipülatif söylemler karşısında resmi açıklamalar dışında hiçbir bilgiye itibar etmemesini önemle rica ederiz. Yargı süreci tamamlandığında kamuoyu doğru ve şeffaf biçimde bilgilendirilecektir.”