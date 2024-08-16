Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, olası afet durumlarına karşı vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla Muğla İl Afet ve Acil Durum Yönetim Müdürlüğü (AFAD) tarafından düzenlenen kapsamlı bir eğitim programına katılım sağladı.

Son teknolojik yöntemlerle kurtarma faaliyeti

Bodrum Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde, gönüllü belediye personellerinden oluşan 34 kişilik hafif düzey arama kurtarma ekibi, afetlere müdahale edebilmek için toplam altı gün süren teorik ve uygulamalı eğitimlerden geçti. Eğitimler, Muğla AFAD İl Müdürlüğünde görev yapan STK/Gönüllü İl Koordinatörü Derya Karakoç ile AFAD eğitmenleri Fatih Kutlu ve Necati Zeybekoğlu tarafından verildi. Ekip üyeleri, enkaz altında kalan kişilerin güvenli bir şekilde kurtarılması için en son teknoloji ve yöntemlerle donatıldı. Ayrıca, yaralılara ilk müdahale ve hayati önem taşıyan acil durum müdahaleleri konusunda pratik eğitimler alarak, afetlere karşı daha hazırlıklı hale geldiler.

Afet anında etkin müdahale

Bu kapsamlı eğitim programında, afet anında etkili bir koordinasyon sağlamak ve doğru iletişim kurmak için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması da hedeflendi. Belediye ekipleri, ayrıca arama kurtarma araç ve gereçlerinin kullanımıyla ilgili önemli bilgiler edinerek, afet anında en etkili şekilde görev yapmaya hazır hale geldi.

Bodrum Belediyesi, Akreditasyon Yolunda Öncü Olmak İstiyor

Bodrum Belediyesi Afet İşleri Müdürü Kenan Apaydın, “Belediye bünyesinde tamamen gönüllülerden oluşan hafif düzey arama kurtarma ekibimizi kurduk. Muğla sınırları içerisinde arama-kurtarma konusunda akredite olmuş bir belediye bulunmuyor. Bu konuda öncü olmayı hedefliyoruz ve akreditasyon sürecini tamamlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.