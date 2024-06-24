Bodrum Belediyesi, sürdürülebilir enerji kullanımını teşvik etmek amacıyla Ortakent Çaldırak 30 Ağustos Zafer Parkı’na güneş enerjisiyle çalışan aydınlatma sistemleri kurdu. Bu proje kapsamında, parka dört adet sensörlü solar aydınlatma sistemi yerleştirildi. Bu sistemler, elektrik şebekesine bağlı olmadan enerji sağlıyor ve sensörlü yapıları sayesinde gerektiğinde devreye girerek enerji tasarrufu sağlıyor.

Sürdürülebilir enerji ve tasarruf

Bodrum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün iş birliğiyle hayata geçirilen bu girişim, elektrik şebekesine bağımlılığı azaltmayı ve karbon salınımını önemli ölçüde düşürmeyi hedefliyor. Solar aydınlatma sistemleri, çevre dostu yapıları ve düşük bakım maliyetleri sayesinde uzun vadede tasarruf sağlıyor.

Geleceğe yatırım

Ortakent Çaldırak 30 Ağustos Zafer Parkı’nda elde edilecek sonuçlar, gelecekte benzer projelerin uygulanması için örnek teşkil edecek. Bodrum Belediyesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmak ve çevre dostu projeleri hayata geçirmek adına çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre ve ekonomi bir arada

Bodrum Belediyesi, Ortakent Çaldırak 30 Ağustos Zafer Parkı'na kurulan solar aydınlatma sistemleriyle, enerji tasarrufu ve çevresel sürdürülebilirlik alanında örnek bir adım attı. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımıyla, geleceğe daha yeşil ve yaşanabilir bir Bodrum bırakmayı hedefliyor.

Solar aydınlatma sistemleri, enerji verimliliği ve düşük maliyet avantajlarıyla dikkat çekiyor. Bodrum Belediyesi, bu tür projeleri genişleterek bölgedeki diğer parklara ve kamusal alanlara da uygulamayı planlıyor.