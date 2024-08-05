Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü organizasyonuyla belediye meclis üyeleri, birim müdürlükleri, sivil toplum kuruluşları, odalar, muhtarlar ve kamu kurumlarının katılımıyla önemli bir çalıştay düzenliyor.

Stratejik planlama çalışmaları başladı

"Geleceğe Bakış: Vizyondan Eyleme" başlığıyla, Bodrum Belediyesi 2025-2029 dönemine ait stratejik plan oluşturma çalışmalarına hız verdi. Bu süreçte ortak akıl, katılımcılık ve şeffaflık ilkeleri benimsenerek tüm iç ve dış paydaşlarla iş birliği yapılacak.

Çalıştay 3 bölümde düzenlenecek

Çalıştay, üç bölüm halinde gerçekleştirilecek. İlk bölümde belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri, ikinci bölümde muhtarlar, site yöneticileri ve vatandaşlar, üçüncü bölümde ise kamu kurumları, kent konseyi, sivil toplum kuruluşları, odalar ve dernekler katılacak.

Stratejik plan ve yatırım hedefleri

Çalıştayda, kentin mevcut durum analizi yapılarak, yeni vizyon ve misyon tanımlarına uygun 5 yıllık yatırım planları oluşturulacak. Bu planların takibi için hedefler, amaçlar, göstergeler belirlenerek belediyenin performansı değerlendirilecek.

Çalıştay programı

Birinci Çalıştay: 6 Ağustos Salı, 10.00 - 12.30

İkinci Çalıştay: 6 Ağustos Salı, 13.00 - 15.30

Üçüncü Çalıştay: 7 Ağustos Çarşamba, 13.00 - 15.30

Yer: Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi