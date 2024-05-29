Bodrum Belediyesi, ilçenin güzelliğini korumak ve halkın kullanımına sunulan plajları daha temiz ve düzenli hale getirmek amacıyla kapsamlı bir temizlik ve düzenleme çalışması başlattı. Bu çerçevede, özellikle halk plajları ve vatandaşların yoğun olarak tercih ettiği koylar hedef alındı.

Müskebi Mahallesi Kabakum Mevkii’nde gerçekleştirilen çalışmalarda, plajın konforunu artırmak amacıyla şemsiye yerleştirme işlemleri yapıldı. Ardından, Bodrum Belediye AŞ ekipleri, Müskebi Kafe yanında bulunan Ulu Dere’nin azmağında biriken ve teknelerin giriş çıkışını engellemeye başlayan dip kumunu temizledi. Temizlenen kum, bölgeye yakın plajlardaki kuma uygun olduğu tespit edilerek, Bodrum Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından Kabakum Mevkii’ne taşındı. Bölgede, hava şartlarının neden olduğu bozulmalar da düzeltilerek tesviye ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Başkan Mandalinci’den Yerinde İnceleme

Bazı haber siteleri ve sosyal medya platformlarında, Kabakum Mevkii’ne lağım kokulu pis kumun döküldüğü yönünde iddiaların yer alması üzerine Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, ilgili birim müdürleri ile birlikte bölgede incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda, dökülen kumun sulama ve düzenleme işlemlerinin ardından herhangi bir koku yaymadığı ve kumun çamurlaşmadığı tespit edildi. Ayrıca, kumun, bölgeye yakın diğer koylarda ve sahillerde bulunan kum ile aynı özellikleri taşıdığı belirlendi.

Başkan Mandalinci, vatandaşların rahat ve temiz bir ortamda denizin keyfini çıkarabilmesi için çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti. Bodrum Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki plajlarda temizlik ve düzenleme faaliyetlerine hız kesmeden devam edecek.