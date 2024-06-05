Bodrum Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve farkındalığı yükseltmek amacıyla 5 Haziran Dünya Çevre Günü için dopdolu bir etkinlik planlıyor.

Kortej Yürüyüşü, atık malzemelerden oluşturulan bando takımı, özgün atık kıyafetler defilesi, eğitici atölye çalışmaları, hediyelikler ve sergi ile katılımcıların dikkatini çekmeyi planlayarak duyarlılık oluşturmayı hedefleyen etkinlikte sınırsız dondurma, mısır ve pamuk şeker ikram edilecek.

Etkinlik, 6 Haziran Perşembe günü Bodrum Belediye Meydanı'nda saat 10.00'da başlayacak.

Katılımcılar, çevreye duyarlılıklarını ve desteğini göstermek için #hepimizinbirdünyasıvar etiketiyle etkinliğe katılabilecekler.

Renkli ve eğlenceli program saat 17.00'da sona erecek,.