Bodrum Belediyesi'nin turizm zabıtaları, fiyat tarifesi, genel temizlik, hanutçuluk ve fahiş fiyat gibi konularda denetimlerini sürdürüyor. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin talimatıyla Haziran ayında göreve başlayan turizm zabıtası, turist yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde düzenli devriye gezileri gerçekleştiriyor.

Ekipler, işletmelere yönelik denetimlerde, özellikle fiyat tarifelerinin şeffaflığı, temizlik standartlarının uygunluğu, hanutçuluk uygulamaları ve fahiş fiyat uygulamalarına dikkat ediyor. Olumsuzluk tespit ettikleri durumlarda ilk olarak işletmelere uyarıda bulunuluyor. Uyarıları dikkate almayan işletmelere ise ilgili kanun maddelerine göre cezai işlem uygulanıyor.

Bodrum Belediyesi'nin bu kapsamlı denetim çalışmaları, hem yerli hem de yabancı turistlerin kaliteli hizmet almasını sağlamayı ve şehrin turizm standartlarını korumayı amaçlıyor. Denetimler, tatilcilerin güvenli ve rahat bir deneyim yaşamasını hedefliyor.