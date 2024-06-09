Bodrum Belediyesi, belediye mülkiyetinde bulunan tarımsal alanda buğday hasadını başarıyla gerçekleştirdi.

Karakılçık buğdayı hasadı

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, 2023 yılı Kasım ayında Dereköy ve Çömlekçi Mahallelerinde bulunan 21 dekar tarımsal alana Karakılçık buğdayı ekimi yaptı. Olgunlaşma süresini tamamlayan buğdayların hasadı, belediye ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi.

Yerli tohum, verimli hasat

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, yerli tür Karakılçık buğdayının ekilmesinin ilçe ortalamasına göre verimli bir hasat yılı geçirmelerini sağladığını belirtti. Yağış azlığı ve yabani hayvanlardan kaynaklı zarara rağmen topraklardan iyi bir verim alındığını ifade eden yetkililer, buğdayların yerli tür olmasının verimliliğe katkı sağladığını vurguladı.

Tarımda yerli ve verimli üretim

Buğday hasadıyla ilgili açıklama yapan Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, "Yerli tohum kullanarak yaptığımız ekimde, iklim koşulları ve yabani hayvanlardan kaynaklanan zorluklara rağmen verimli bir hasat elde ettik. Yerli türlerin tarımsal üretimdeki önemi bir kez daha ortaya çıktı" dedi.