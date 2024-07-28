Muğla'nın Bodrum ilçesi Koyunbaba Mahallesi Çukurbük Halk Plajı'nda serinlemek için denize giren 69 yaşındaki Erdoğan Alaftar, boğularak hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde denize giren Alaftar, bir süre sonra deniz kıyısına hareketsiz halde vurdu.

Hareketsiz bulundu

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, Alaftar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Alaftar'ın boğulduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri, olay yeri ve çevresinde detaylı inceleme gerçekleştirdi.

Otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

Erdoğan Alaftar'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.