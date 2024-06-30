Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın onayı ile Muğla ve Aydın Büyükşehir Belediyeleri'nin ortak çalışması sonucunda Bodrum-Didim ve Marmaris-Fethiye feribot seferleri 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor.

Uzun zamandır beklenen Bodrum-Didim feribot seferleri, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'na denk gelen 1 Temmuz'da başlayacak. Bu sayede Muğla ve Aydın'ın iki önemli turizm merkezi arasındaki ulaşım deniz yoluyla da sağlanabilecek.

Tarih belli oldu

Bodrum-Didim feribot seferlerinin ardından, 2 Temmuz'da da Fethiye-Marmaris feribot seferleri hizmete girecek.