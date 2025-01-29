Bodrum, 5-7 Şubat 2025 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) için hazırlıklarını tamamladı. Bodrum Belediyesi ve Bodrum Ticaret Odası iş birliğiyle hazırlanan stand, 7 numaralı holde 7462 kodlu stantta ziyaretçilerini ağırlayacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleştirilecek bu etkinlik, Bodrum’un turizmdeki marka değerini artırmayı hedefliyor.

Turizm vizyonu ve hedefler

BODTO Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Bodrum’un doğal ve kültürel zenginliklerini öne çıkararak, kaliteli turist çekme potansiyelini vurguladı. Kocadon, “Bodrum’un marka değerini yükseltmek ve prestijli iş birlikleri geliştirmek adına tüm turizm profesyonellerini ve Bodrum severleri standımıza bekliyoruz” dedi.

Bodrum’un geleceği için birlik ve beraberlik

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de, Bodrum’un doğal güzellikleri ve kültürel mirasının dünya çapında ilgi gördüğüne dikkat çekti. Mandalinci, Bodrum’un potansiyelini daha da artırmak için iş birliği ve uyum içinde hareket edilmesi gerektiğini belirterek, “Bodrum, turizmdeki gücüyle örnek bir model olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.