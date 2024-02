Bodrum FK ve Altay. İkisi de çok koşan, tatlı sert oynayan takımlar. Ancak biri şampiyonluğa aday, diğeri de küme düştü düşüyor ve kurtulma olasılığı yok gibi ve daha çok gelecek sezonun planlarını yapıyor.

Karşılaşmada uzak ara favori ev sahibi takım. Ama kesin diye bir şey yok. Futbolda her an her şey olabiliyor. Lig sonuncusu Giresunspor, lider Eyüpspor'dan 1 puanı koparmayı başarmıştı. Hiçbir takım hafife alınamaz.

Bodrum FK da garanti gözüyle bakmadı. Diğer rakiplerine karşı nasıl oynuyorsa öyle oynadı. Pozisyonlar buldu ama gol atmayı başaramadı. Ta ki Salih Sarıkaya'nın ceza alanı içerisinde elle oynamasına kadar. VAR inceledi ve hakem Süleyman Bahadır’ı monitöre çağırdı. Penaltı kararını onayladı. 23. dakikada gol geldi.

Oyun şekli aynen devam etti. Oyunun hakimi tamamen kendileriydi. 2. yarıda da 2 gol buldu ve sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Çok koştu, çok savaştı. İleride pres yaparak rakibini çıkartmamaya çabaladı. Zaman zaman başarılı oldu. Kaleci Bahri Can Tosun da çok rahat bir müsabaka oynadı. Neredeyse hiç kurtarış yapmadı.

***

Altay da çok koştu ve savaştı. Genç ağırlıklı kadrosuyla elinden geleni yaptı. Ancak basit hatalar sonunu hazırladı.

Salih Karakaya beğendiğim bir oyuncudur. Fakat bu maçta 2 basit penaltıya sebebiyet verdi. İlkinde rakibine elini uzattı ve top koluna çarptı. Sonraki pozisyonda da rakibine kayarak girdi ve yere serdi.

Siyah beyazlılar sadece 1 kez gole yaklaştı. Onda da Onur Efe çaprazdan şut çekti uzak direk tarafından auta gitti. Kaleye toplamda 3 şut çekebildi, sadece 1 tanesinde isabet sağladı.

Kaleci Ozan Evrim Özenç ön plana çıkan isim oldu. Yaptığı kurtarışlarla takımını büyük bir hezimetten kurtardı diyebilirim. Karşı karşıya pozisyonlarda Ozan hemen çıkıp, açıyı kapattı ve gollere izin vermedi. 2 penaltıda da doğru köşeyi bildi, hatta topa bile dokunmayı başardı. 5 cm. kadar daha uzansa onları da kurtaracaktı.

***

Pedro Brazao'yu da beğendiğim oyuncular arasına katabilirim. Diğer futbolcular koşarak savaşarak oynarken, o bunun yanına kolay adam geçmeyi ve hızı da kattı.