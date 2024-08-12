Bodrum Futbol Kulübü, Süper Lig'deki ilk maçında Gaziantep FK’yı ağırlamaya hazırlanıyor. Yeşil-beyazlı ekip, Bodrum İlçe Stadyumu’nda son antrenmanını yaparken, kulüp başkanı Fikret Öztürk ve birçok önemli isim de takıma destek vermek için tribündeydi. Taraftarlar meşaleler ve tezahüratlarla takımlarına moral verirken, protokol üyeleri de taraftarlara teşekkürlerini iletti.

Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk, üç yılda iki lig atlayarak Süper Lig’e çıktıklarını ve bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti. "Bu sahada oynanmaz diyenler görsün. Toprak saha diyenler görsün. Biz neler başardık, herkes görsün!" diyen Öztürk, takımın hedeflerinin sadece ligde kalmak olmadığını vurguladı. "Bu takımdan artık korksunlar. Bizim geri vitesimiz yok. Türkiye'de böyle bir saha yok, bu butik sahada rakiplerimize cehennemi yaşatacağız" ifadelerini kullandı.

Yeni transfer müjdesi

Bodrum Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ali Şafak Öztürk de, takıma yeni bir santrfor transferi yapılacağını duyurdu. "Antalya'da bir santrforumuz var, yarın sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından büyük ihtimalle transferi açıklayacağız. Bodrumspor’u sistem takımı yapıyoruz, az ve öz hamlelerle doğru transferler gerçekleştireceğiz" dedi.

Süper Lig'e renk katacaklar

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise, Süper Lig'e renk katacaklarını belirtti. "Üç yılda imkansız denilen bir şeyi başardık, ama burada kalmak ve doğru işleri yapmak daha önemli. Süper Lig’e geldik, buraya da renk katarak devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Bodrum’un futbol aşkı

Takımın tecrübeli oyuncusu Celal Dumanlı, yeni stadyumda hissettiği duyguları paylaştı: "Yaklaşık yirmi senedir geldiğim stadyum, bambaşka bir hale gelmiş. Artık Türkiye'nin en büyük ligindeyiz, Bodrum sadece sanatla değil, futbolla da anılacak."