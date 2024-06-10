Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Bodrum Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi dış transferde harekete geçti. Antalyaspor'un golcüsü Britt Assombalonga ile ilgilenen yeşil-beyazlılar, ayrıca Konyaspor'da kiralık olarak forma giyen Alexandru Cicaldau'yu da transfer listesine aldı.

Okan Buruk kadroda düşünmüyor

Cicaldau'nun bonservisi Galatasaray'da bulunuyor ve 26 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un planları arasında yer almadığı bildirildi. Geçen sezon Konyaspor'da 31 maça çıkan ve 1 gol atan orta saha oyuncusu için Bodrum FK'nın devreye girdiği iddia edildi. Bodrum FK, Süper Lig'deki ilk sezonunda kadrosunu güçlendirmek amacıyla bu transferleri gerçekleştirmek için yoğun çaba sarf ediyor.