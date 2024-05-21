Zorlu deplasmanda Samet'in golüyle öne geçip üstünlüğünü koruyamayan ancak Çorum'dan yenilmeden dönen yeşil-beyazlılar, 24 Mayıs Cuma günü evinde oynayacağı rövanş öncesi camiasını umutlandırdı. Bodrum FK evindeki rövanşta her türlü galibiyet halinde üst üste ikinci kez Süper Lig yolunda finale çıkacak. Beraberlik durumunda maç uzayacak. Çorum FK'yı elediği takdirde finalde Sakaryaspor'un rakibi olacak Ege temsilcisinde teknik direktör İsmet Taşdemir ise temkinli konuştu. Keyifli bir maç izlettirdiklerini dile getiren deneyimli teknik adam, "Bu sonuç hiçbir şeyin garantisi değil" dedi

Editör: Adnan Karabulut