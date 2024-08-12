Süper Lig'in 2024-2025 sezonunun ilk haftasında Bodrum FK, Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Bu sezon Süper Lig'e yükselen Bodrumspor, cezası nedeniyle ev sahibi takım taraftarlarından yoksun olarak sahaya çıkacak.

Maç saat kaçta?

Süper Lig'in yeni ekibi Muğla temsilcisi, seyircisiz oynama cezası yüzünden taraftarlarıyla birlikte açılışı gerçekleştiremeyecek. 12 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'da oynanacak maç, Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak.

Maçın ortanca hakemi Mehmet Türkmen olurken, yardımcı hakemleri Mehmet Emin Tuğral ve Emir Eray Ersoy olacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mehmet Ali Özer.

Bodrumspor, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için önemli transferler yaptı. Yeşil-beyazlıların kadrosuna kattığı isimler arasında Gabriel Obekpa, Fredy Riberio, Zdravko Dimitrov, Christophe Herelle, Yusuf Sertkaya, Enes Öğrüce, Seçkin Batuhan Fırıncı, Murat Sipahioğlu bulunmakta.

Maç nasıl izlenir?

Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK, geçtiğimiz sezonun son haftalarında yükselişe geçerek ligi 11. sırada tamamladı. Gaziantep FK, bu sezon da başarılı bir performans sergilemeyi ve Bodrumspor karşısında lige galibiyetle başlamayı hedefliyor.

Bodrumspor, Süper Lig'deki ilk maçında yeni transferleriyle sahaya güçlü bir kadro çıkaracak. Gaziantep FK ise geçtiğimiz sezondaki formunu devam ettirerek bu maçı kazanmak ve sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Bu heyecan dolu karşılaşmayı 12 Ağustos Pazartesi günü saat 21:00'de beIN Sports 2 kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.

Muhtemel 11'ler

Sipay Bodrum FK: Diogo | Üzeyir, Celuksta, Ali, Omar | Musah | PEdro, Samet, Erkan, Dimitrov | Celal.

Gaziantep FK: Sokatis | Ömürcan, Ertuğrul, Arda, Salem | Kozlowski, Daubin, Mandouki | Maxim, Mustafa, İlker.