Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek lig tarihindeki ilk galibiyetini elde eden Bodrum Futbol Kulübü, cumartesi günü oynayacağı Göztepe maçına odaklandı. Göztepe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak olan bu karşılaşmada, Bodrum FK galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Bodrum FK, Göztepe ile bugüne kadar oynadığı 5 maçta hiç yenilgi yüzü görmedi. 1. Lig'de son iki sezonda Göztepe'ye karşı 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan yeşil-beyazlı ekip, özellikle 2022-2023 sezonunda Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçta 1-0 galip gelerek dikkatleri üzerine çekmişti.

Aynı sezonda Play-Off çeyrek finalinde bir kez daha karşı karşıya gelen iki ekipten Bodrum FK, Göztepe'yi 3-1 yenerek rakibinin Süper Lig hayallerine son vermişti. Geçen sezon ise Bodrum FK, Göztepe'yi sahasında 3-0 mağlup ederken, Gürsel Aksel Stadı'ndaki sezonun son haftasındaki maç 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Göztepe geçen sezonu 2. sırada tamamlayarak direkt Süper Lig'e yükselirken, Bodrum FK Play-Off'larda başarılı bir performans sergileyerek Süper Lig'e yükselmeyi başardı.

"Benim de kulübe katkı vereceğimi hiç düşünemiyordum"

Göztepe maçının hazırlıklarını sürdüren Bodrum FK'da takımın genç yıldızlarından Ege Bilsel ve Gabriel Obekpa motive olduklarını, sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi. Ligde kalıcı olmak istediklerini söyleyen Ege Bilsel, "Takımıma katkı vermeye başladım, bunun için çok mutluyum. İlk galibiyetimizi aldık. Takıma elimden geleni yapmaya çalışıyorum, inşallah daha çok galibiyet alalım. Öncelikle çok heyecanlıyım, kariyerimin henüz ikinci senesini geçiriyorum. Ben çok çalışıyorum, gerçekten çok büyük hayallerim, hedeflerim var. Bu hayallerimi, hedeflerimi gerçekleştirmek istiyorum. Burada altyapıda oynadım. O zaman 2'nci Lig'deki takımımızın buraya kadar geleceğini, benim de kulübüme katkı vereceğimi hiç düşünemiyordum. Hayal gibi geliyor ama bu beni daha çok motive ediyor" dedi.

"Süre aldığım sürece elimden geleni yapacağım"

Takımın Nijeryalı genç yeteneği Gabriel Obekpa ise, "Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Taraftarla buluşmak da gerçekten çok olağanüstü bir durumdu. Konyaspor maçı öncesi, maçın devamında bizi inanılmaz derecede motive ettiler, tezahüratlarda bulundular, bu da beni daha çok iştahlandırdı. Onlar için yüzde yüzümü vermek için açıkçası sabırsızlanıyorum. Zorlu bir maç sonunda kazandık. Bu önümüzdeki maç için de aynı şekilde motiveyim. Fiziksel olarak da kendimi hazır hissediyorum süre aldığım sürece elimden geleni yapacağım" diye konuştu.