Bodrum Futbol Kulübü, Süper Lig'deki ilk sezonu öncesinde hazırlıklarına devam ederken, Alanyaspor'la oynadığı özel maçı 5-2 kazanarak moral buldu. Ancak maçta sakatlanan Tunahan Akpınar'ın fibula kemiğinin kırılması, takımda büyük üzüntü yarattı.

Galibiyete sevinemediler

Bodrum FK, Alanyaspor karşısında gösterdiği etkili performansla sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı. Maçta Üzeyir, 29. ve 40. dakikalarda attığı gollerle takımını öne geçirdi. Brazao, 47. dakikada skoru 3-0 yaparken, Hagi Osman 68. dakikada, Gökdeniz ise 73. dakikada gol attı. Ancak maçın önemli anlarından biri, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Tunahan Akpınar'ın sakatlığıydı. Fibula kemiği kırılan Tunahan'ın sahalardan en az 6 ay uzak kalacağı açıklandı.

Bodrum FK'nın hazırlık maçları devam edecek

Bodrum FK, Süper Lig öncesinde hazırlık maçlarına devam edecek. Yarın saat 16.00'da Adana Demirspor'la karşılaşacak olan ekip, 30 Temmuz Salı günü Manisa FK ile hazırlık maçı yapacak. Takım, 31 Temmuz'da Topuk Yaylası'ndaki kampını sonlandıracak ve çalışmalarını Bodrum'da sürdürecek.