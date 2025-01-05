Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Bodrum FK, evinde Kayserispor’u ağırlıyor. İlk yarıda her iki takım da etkili ataklar geliştirse de gol sesi çıkmadı, devre 0-0 eşitlikle sona erdi.

İlk yarıdan öne çıkan anlar

Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da gol arayışlarına girse de defansif oyun ön planda kaldı. 16. dakikada Bodrum FK’nın sağ kanattan geliştirdiği atakta Hasan Ali'nin ortasında, arka direkte bekleyen Jeanvier’in kafa vuruşu kalenin üzerinden dışarı çıktı. 29. dakikada Bodrum FK, Cenk’in kullandığı köşe vuruşuyla tehlike yaratmaya çalıştı. Ancak Kayserispor savunması, meşin yuvarlağı kafayla uzaklaştırarak tehlikeyi bertaraf etti.

İlk yarı kadrolar

Hakemler: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Mert Bulut

Bodrum FK: Diogo Sousa, Ajeti, Ali Aytemur, Ege Bilsel, Cenk Şen, Taylan Antalyalı, Mohammed, Dimitrov, Fredy, Gökdeniz Bayrakdar, Seferi

Yedekler: Samet Yalçın, Puşcaş, Haqi, Brazao, Ahmet Aslan, Üzeyir Ergün, Herelle, Celustka, Celal Dumanlı, Gökhan Akkan

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Kayserispor: Onurcan Piri, Kolovetsios, Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Hasan Ali Kaldırım, Attamah, Kartal Yılmaz, Baran Ali Gezek, Boa Morte, Miguel Cardoso, Bahoken

Yedekler: Nazon, Uzodimma, Mane, Carole, Bilal Bayazit, Ramazan Civelek, Batuhan Özgan, Nurettin Korkmaz, Ackah, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Maçın ilk yarısında Bodrum FK’dan Seferi ve teknik direktör Volkan Demirel sarı kart gören isimler oldu.