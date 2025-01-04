Her iki takım için de alt sıralardan kurtulmak adına önemli bir maç olacak. Bodrum FK'nın evinde alacağı 3 puan, ligdeki konumunu iyileştirmelerine yardımcı olacak. Kayserispor ise deplasmanda alacağı galibiyetle üst sıralara daha da yaklaşmak istiyor.

Takımların lig performansı

Bodrum FK, son 5 maçında yalnızca 1 galibiyet alırken, 4 mağlubiyetle oldukça zor günler geçiriyor. 14 puanla 17. sırada yer alan Bodrum ekibi, bu maçı kazanarak ligdeki durumu düzeltmek istiyor. Evinde Kayserispor'a karşı galibiyet arayacak olan Bodrum FK, taraftarlarının desteğiyle moral bulmayı hedefliyor.

Kayserispor da son 5 maçında 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet alarak zor bir dönemden geçiyor. 15 puanla 16. sırada yer alan Kayserispor, bu maçta Bodrum FK'yı mağlup ederek alt sıralardan kurtulmak istiyor. Konuk ekip, Bodrum'dan 3 puanla dönmeyi amaçlıyor.

Bodrum FK - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 05 Ocak 2025

05 Ocak 2025 Saat: 16:00

16:00 Yayın: BeIN SPORTS 1

BeIN SPORTS 1 Stadyum: Gray Beton Bodrum Stadyumu

Gray Beton Bodrum Stadyumu Hakem: Yasin Kol