Bodrum FK, Süper Lig'deki ilk sezonu öncesinde Düzce Topuk Yaylası'nda düzenlediği kamp sürecinde olumlu sonuçlar aldı. Kampın son hazırlık maçında Manisa FK'yi 3-1 yenen Bodrum FK, bu süreçte oynadığı maçlarda 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Takımın gollerini Kenan Özer ve Gökdeniz Bayrakdar kaydetti.

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Hazırlık kampı güzel geçti

Bodrum FK, hazırlık döneminde Alanyaspor'u 5-2, Bandırmaspor'u 3-1, Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenerken, Adana Demirspor'a 3-2 yenildi. Bu sonuçlar, takımın Süper Lig'e hazır olduğunu ve olumlu bir hazırlık dönemi geçirdiğini gösteriyor.

Kaynak: DHA