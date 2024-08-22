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Ligde Gaziantep FK'yla evinde oynadığı açılış maçında geçen sezondan sarkan cezası nedeniyle taraftarından yoksun olan yeşil-beyazlı kulüp, Bodrum İlçe Stadı'nda cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak Konyaspor karşılaşmasının bilet fiyatlarını 1'inci kategori 2 bin, 2'nci kategori 1000, 3'üncü kategori ve 4'üncü kategori 500, misafir tribün 650 TL olarak belirledi.

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