MUĞLA (AA) - Trendyol 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u normal süresi 1-1 biten ve uzatmaya giden maçta 3-1 yenerek Süper Lig'e çıkan Bodrum FK'nin taraftarları, Bodrum Belediye Meydanı'nda kutlama yaptı.
Meydanda toplanan binlerce kişi ellerinde Bodrum FK bayraklarıyla şampiyonluk sevinci yaşadı.
Tarihinde ilk defa Süper Lig'e çıkan Bodrum FK'nin taraftarları, çalan Bodrum FK marşlarıyla galibiyeti kutladı.
Aileleriyle Bodrum Belediye Meydanı'na gelen taraftarlar, Süper Lig heyecanını dans ederek kutladı. Kutlamalar gece boyunca devam etti.
Kaynak: aa