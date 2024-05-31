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Aileleriyle Bodrum Belediye Meydanı'na gelen taraftarlar, Süper Lig heyecanını dans ederek kutladı. Kutlamalar gece boyunca devam etti.

Tarihinde ilk defa Süper Lig'e çıkan Bodrum FK'nin taraftarları, çalan Bodrum FK marşlarıyla galibiyeti kutladı.

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

MUĞLA (AA) - Trendyol 1. Lig play-off finalinde Sakarya spor 'u normal süresi 1-1 biten ve uzatmaya giden maçta 3-1 yenerek Süper Lig 'e çıkan Bodrum FK 'nin taraftarları, Bodrum Belediye Meydanı'nda kutlama yaptı.

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