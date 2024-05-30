Heyecan dolu mücadelenin ilk yarısında Bodrum FK, 19. dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın golüyle 1-0 öne geçti. Sakaryaspor ise 72. dakikada Zdravko Dimitrov'un golüyle skoru 1-1'e eşitledi. Maçın uzatmalarına kalan mücadelede Bodrum FK, Celutska ve Tunahan Akpınar'ın golleriyle rakibini 3-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselmeyi başardı.

Bodrum FK'nın kahramanları

Bodrum FK'nın bu tarihi başarısında Gökdeniz Bayrakdar, Celutska ve Tunahan Akpınar golleriyle öne çıktılar. Özellikle Tunahan Akpınar, uzatmalarda attığı golün yanında, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmasına rağmen mücadeleden kopmadı.

Bodrum FK'nın ilk Süper Lig deneyimi

Süper Lig tecrübesi olmayan Bodrum FK, bu sonuçla ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek. Ege temsilcisi, geçtiğimiz sezon da final oynamış ancak Pendikspor'a elenerek Süper Lig'i kaçırmıştı.

Bodrum FK'nın ilk Süper Lig macerası olacak.

Sakaryaspor üzücü sonuçla yetindi

Geçen sezon değişen statüyle ligi üçüncü bitiren Sakaryaspor, doğrudan play-off finaline yükselmişti. 11 sezon yer aldığı Süper Lig'de en son 2006-2007'de mücadele eden Sakaryaspor, 17 yıl sonra Süper Lig'e çıkma şansını kaçırdı.