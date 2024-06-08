Antalya, Türkiye – Bodrum Futbol Kulübü'nün başarılı Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, sadece futbol sahasında değil, tenis kortlarında da büyük zaferler kazanmaya devam ediyor. Son olarak, Milan'ın efsane oyuncusu Clarence Seedorf ile Antalya'da bir araya geldiği tenis maçında Taşdemir, rakibini etkileyici bir performans sergileyerek 2-0 mağlup etti.

Maçın ilk setinde ve ardından ikinci setinde de üstün bir performans sergileyen Taşdemir, Seedorf'u 6-2'lik set skorlarıyla adeta sahadan silerek galip geldi. Karşılaşma boyunca gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çeken Taşdemir'i, Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk ve oyuncular Celal Dumanlı ile Erkan Değişmez de yalnız bırakmadı. Teknik heyetin de büyük ilgiyle takip ettiği mücadele, spor dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Bodrum FK'nın gelecek maçlarına da yüksek motivasyonla hazırlanan İsmet Taşdemir, başarılı kariyerine tenis kortlarında da yeni zaferler ekleyerek dikkat çekmeye devam ediyor.