Bodrum FK, Giresunspor deplasmanında sahaya çıktı. Maçın favorisi elbette konuk takımdı. Geçen sezon lige düşmeme hedefiyle girmesine rağmen, büyük bir başarı gösterip, Play-Off finali oynamıştı. Bu sefer hedef Süper Lig olduğundan daha kaliteli bir ekip kurmaya çalıştı, çalışıyor. Giresunspor transfer yasağından dolayı oyuncu alamadı, altyapıdan takviye etti.

Benim beklediğim Bodrumspor'un üstün bir oyunla rahat galibiyete uzanacağıydı, öyle olmadı. Tek kale oynamasına rağmen ceza alanı içerisinde hiçbir varlık gösteremedi. Ancak 90+4'te attığı golle 3 puan almayı başardı.

***

Bodrum FK sürekli rakip yarı alanında topu tuttu, kaleye gitmekte, pozisyon bulmakta zorlandı.Tek tehlikeyi Burak Çoban’la yaşattı. Kadir Seven bir topa vuramadı, oraya doğru hareketlenen Burak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci çıktı, kendisi de kaleciye doğru topu sürdü. Açı kapandı. Çalım atmasından başka çare yoktu, şut vurdu Erkan Anapa'dan döndü.

Bir tane gol attı ama uzun süren VAR incelemesi sonucunda ofsayt kararı çıktı. Top ayaktan çıktığında ofsayt yoktu ama ceza alanı içerisindeki bir oyuncunun topa temas edip etmemesi ofsayttı belirleyecekti. Etmiş. Ben görüntülerden anlayamamıştım.

Son 4 dakika kala, 90+4'te ceza alanı dışına atılan pasa Gökdeniz Bayraktar'ın şutu golü getirdi.

***

Giresunspor tüm olumsuzluklara rağmen yine de iyi bir oyun ortaya koydu. Defansta çok basit hatalar yaptı, bunlardan sadece 1 tanesi tehlikeli oldu. Onun dışında hücumda pek varlık gösteremedi. Gol ve karşı karşıya kalınan pozisyon dışında tek kaleyi bulan şut 59. dakikada kendilerinden geldi. Kadir Seven'in 69. dakikada 2. sarı karttan atılması direncini biraz düşürdü.

***

Karşılaşmada 2 oyuncu dikkatimi çekti. Bodrumlu Burak Çoban çok istekli oynadı. Sürekli pozisyon içinde yer aldı. Ancak maçın tek net pozisyonunda kaleciyle karşı karşıyayken atamadı. Onu da biraz yorgunluğa verebiliriz.

İkinci kişi Kadir Seven oldu. Geçen sezon Süper Lig'de mücadele etmiş bir isim. İnternette her yerde forma numarası 39 görünürken, sahada 37 numarayla oynadı. İlk yarı 3 kere faul yaptı. İlki rakibine ayak uzatıp sarı kartı yediği, diğer ikisi tehlikeli olmasa da faul yaptığı gereksiz hareketlerdi. Daha o zaman tehlike çanları çalmıştı. 69. dakikada yine ayak uzattı ve tehlikeli atağı engellemeye çalıştı. 2. sarı kartı yiyip, zaten zor kadro kuran takımını daha da kötü duruma düşürmüş oldu.

Manisa FK deplasmanda altın buldu

Manisa FK, ligin iddialı ekiplerinden Kocaelispor'u deplasmanda 2-0 yenmeyi başardı.

***

Karşılaşmaya ev sahibi takım çok hızlı bir giriş yaptı. Hırslı, istekli oyun sergiledi, rakibini kendi yarı alanına hapsetti. Temponun da yüksek olması galibiyetin habercisi gibiydi. Fakat öyle olmadı. Bu baskı 28 dakika sürdü. Sonrasında mücadeleye denge geldi.

İlk yarı net pozisyonu siyah beyazlı takım buldu. 2 kere arka arkaya gole çok yaklaştı ama Harun Tekin kalesini başarıyla korudu.

İkinci yarı dengeli başladı. 64. dakikada Sandro Lima'nın golü gelince, geriye düşen Kocaelispor oyun üstünlüğünü eline aldı. Beraberlik golü aradı ancak pozisyon bulmakta zorlandı.

Uzatma dakikalarında Lima yine sahneye çıktı ve fişi çekti. Manisa FK evine 3 puanla dönen taraf oldu.

***

Kocaelispor iyi bir takım kurmuş ama güçlerinin çoğunu ilk 28 dakikada tüketmesi, bir bakıma mağlubiyeti getirdi. Ligin başında biraz daha kontrollü oynamalıydı.

Manisa FK ise yoğun baskıya rağmen kalesini iyi savundu. Gücünü dengeli kullandı. Başladığı tempoda maçı bitirdi.