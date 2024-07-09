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Yeşil-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.

Pas çalışması da yapan futbolcular, esneme hareketleriyle antrenmanı tamamladı.

Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde idman a çıkan futbolcular, kondisyon, koordinasyon, çabukluk ve dayanıklılık parkurunda kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.

DÜZCE (AA) - Düzce'de kampa giren Süper Lig 'in yeni ekiplerinden Bodrum FK , yeni sezon hazırlıkları kapsamında antrenman yaptı.

Konyaspor, 22 yaşındaki Tunahan Taşçı'yı transfer etti

Konyaspor, 22 yaşındaki Tunahan Taşçı'yı transfer etti

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