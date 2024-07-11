Süper Lig’de yeni sezonun fikstür çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Fikstür çekiminin ardından Bodrum FK Yönetim Kurulu Üyesi Onur Talay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tüm takımlara sorunsuz bir sezon dileyen Onur Talay, “2024-2025 sezonunun tüm takımlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizin bildiği gibi önceki sene son maçla kaçırdığımız Süper Lig’i bu sene muvaffak olarak tamamladık. İlk defa katılım gösteriyoruz. Başkanımızın da selamıyla buradayım. Umut ediyorum herkes için sorunsuz, sakatlıksız bir sezon olacaktır” diye konuştu.