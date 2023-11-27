Bodrum FK, evinde Adanaspor karşısında beklenmedik mağlubiyetiyle Süper Lig yolunda büyük bir yara aldı.

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Bodrum FK'nın her maçını izleme fırsatı bulamıyorum. İzlediklerimin içinde sadece 1 maçı bana geçen seneki performansını hatırlatmıştı. Bu karşılaşmada yine eskiyi çok arattı. Tempo düşüktü. Çok koşan, savaşan, rakibi ısıran takım sahada yoktu. Ama yine de ilk yarıda etkili olan taraftı. İlk yarı pozisyonlar buldu, gol bulamadı.

İkinci yarıya Adanaspor daha iyi başladı. Ev sahibi takımın etkinliği oldukça azaldı. 75. dakikada golü yedi. Baskıyı çok arttırıp, pozisyonlara girmesi beklenirken, olmadı. Maç 0-1 sona erdi.

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Yeşil beyazlı takım ilk yarı özellikle çok etkiliydi. Sürekli şutla gol aradı. Şutların kötü olması gol atmasının önüne geçti. İsabet oranında fazla sorun yoktu ancak kalecinin üzerine yavaş gidince hiçbir şeye yaramadı.

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İki tarafta sık sık pas hataları yaptı. Ayakta durmakta zorlananlar oldu. Yağmur yağmış ve saha zeminini olumsuz etkilemişti. Bu da elbette ev sahibinin aleyhine bir durum teşkil ediyordu. İstediği oyunu sahaya yansıtamadı, istediği gibi paslar atamadı ve hızlı oynayamadı.

Bandırmaspor ağır yara aldı

Bandırmaspor, evinde konuk ettiği küme düşmeme mücadelesi veren Şanlıurfaspor'a 1-0 yenilerek, Süper Lig yolunda darbe almış oldu.

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Bandırmaspor başlama düdüğüyle birlikte oyuna hükmeden taraf oldu. Ancak 8. dakikada kullanılan köşe vuruşunda kalesinde golü gördü. Sonrasında beraberlik için didindi durdu. Doğancan'ın 2 topu direkten döndü.

İkinci yarı baskı artarak devam etti. Sonlara doğru tek kale bir müsabakaya dönüştü. Fakat pozisyonlar ilk yarıya oranla çok azaldı. Bunda birazda Şanlıurfasporlu oyuncuların daha defansif oynamalarının etkisi vardı. Uzatmaların da sonunda kaleci Ioannis Gelios da ileriye çıktı, skor değişmedi.

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Bandırmaspor zaman zaman çok iyi paslaşsa da özellikle kalabalık içerisine girdiğinde fazlaca hata yaptı. Merkezden pas yapamayınca kanatlardan gitti. Ceza alanı içerisine pas atıldı. Ya kötü vuruldu ya direğe nişanlandı ya da kaleci Erzhan Tokotaev başarılı kurtarışlar yaptı. Ortalarda ise pek fazla isabet sağlanamadı. İsabet sağlandığında vuruşlar iyi değildi. Ancak Doğancan'ın kafa vuruşu Mehmet Yiğit tarafından çizgiden çıkarıldı.

Defansına pek iş düşmedi. Çoğunlukla hücum ettiğinden kaleci Gelios çok rahat bir maç çıkardı.

Metehan Mimaroğlu rakip defans tarafından etkisiz hale getirildi. Adeta yokları oynadı.

Remi Mulumba defans ile hücum arasında çok iyi bir köprü olurdu. Bu müsabakada çok pas hatası yapanların arasına girince 52. dakikada oyundan alındı.

Mustafa Çeçenoğlu 73. dakikada oyuna girdi. Pasları ve şutlarıyla biraz fark yaratır gibi oldu ancak skora etki edemedi.

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Şanlıurfaspor maçın başlarında gölü buldu. Topun arkasında durmayı başardı ve defansif başarısı sayesinde kalesini gole kapattı.

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55. dakikada Bandırmaspor beraberliği yakaladı. VAR devreye girdi. İncelemenin ardından hakem Ayberk Demirbaş'ı izlemeye davet etti. Ofsayt kararı verdi. Golü atan ofsaytta olmasa da Florian Marc Jozefzoon kaleye en yakın isimdi. Topa müdahale etmedi fakat Mehmet Yiğit'in rakibinin önüne geçip, kaleye vurmasına mani oldu. Benim için de ofsayt kararı doğruydu.