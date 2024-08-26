Süper Lig'de evinde Konyaspor'u 3-1 yenerek tarihinde ilk kez galibiyetle tanışan Bodrum Futbol Kulübü'nde tecrübeli oyuncu Kenan Özer, uzun süren gol hasretini bitirdi. Takımın en tecrübeli ismi olan 37 yaşındaki Kenan, Süper Lig'de tam 2 yıl 6 ay 11 gün aradan sonra gol sevinci yaşadı. Son olarak 2021-2022 sezonunda Yeni Malatyaspor formasıyla Sivasspor'a karşı gol atan Kenan, Konyaspor karşılaşmasının 88. dakikasında penaltıdan kaydettiği golle Bodrum FK'yı 3-1 öne geçirdi.

Kenan Özer, Bodrum FK'ya transfer olduktan sonra 1. Lig'de 2 sezonda 22 gol kaydetmişti. Bu sezon Süper Lig'e dönen Kenan, 2 maçta 39 dakika süre aldı ve Konyaspor maçında yeniden golle buluştu. Ayrıca, Bodrum FK'yı 2. Lig'den bu yana çalıştıran Teknik Direktör İsmet Taşdemir de Süper Lig'deki kariyerinin ilk galibiyetini bu maçta almış oldu.