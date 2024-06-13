Son 3.5 yıldır aynı teknik heyetle istikrarlı bir şekilde ilerleyen Bodrum FK'da, tatil sonrası takımda kalacak ve gidecek isimler netleşecek. Öztürk Ailesi, iskelet kadroyu koruyarak lige uygun yerli ve yabancı takviyeler yapmayı planlıyor.

Yerli ve yabancı genç oyunculara şans verip, tecrübeli isimlerle kadroyu tamamlayan Bodrum'un bu transfer döneminde de aynı politikayı izlemesi bekleniyor.

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde antrenmanlara Temmuz ayında başlayacak olan Bodrum FK, Süper Lig'deki ilk sezonunda başarılı olmak için transferde gaza basacak.