Transfer döneminde gelecek vaat eden futbolcuları kadrosuna katan Bodrum FK, Tuzlaspor'un 19 yaşındaki golcüsü Seçkin Batuhan Fırıncı'yı renklerine bağladı. Ege temsilcisi, Fırıncı ile 5 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi.

Genç yetenekler kadroda

Bodrum FK, transfer döneminde geleceğin yıldızları olarak görülen oyuncuları kadrosuna katmaya odaklandı. Daha önce Altay'dan 18 yaşındaki Enes Öğrüce, Bursaspor'dan 19 yaşındaki Yusuf Sertkaya ve Hacettepe 1945'ten 22 yaşındaki Murat Sipahioğlu'nu transfer eden yeşil-beyazlılar, genç santrfor Seçkin Batuhan Fırıncı'yı da kadrosuna katarak gençlik aşısını sürdürüyor.

Deneyimli isimler

Genç yeteneklerin yanı sıra tecrübeli isimleri de kadrosuna katan Bodrum FK, Eyüpspor'dan 34 yaşındaki Angolalı orta saha oyuncusu Fredy, Fransız ekibi Metz'den 32 yaşındaki stoper Christophe Herelle ve Slavia Sofya'dan 25 yaşındaki Bulgar Zdravko Dmitrov'u transfer etti. Bu transferlerle hem genç hem de deneyimli oyuncuları bir araya getiren Bodrum FK, Süper Lig'de iddialı bir kadro oluşturmayı hedefliyor.

Teknik direktör İsmet Taşdemir

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, takımın başında bulunduğu üç sezon boyunca birçok genç futbolcuya şans verip parlatmıştı. Taşdemir, genç yeteneklere güvenerek onları geliştirme konusunda önemli bir rol oynuyor. Bu sezon da aynı vizyonla hareket eden Taşdemir, genç oyunculara Süper Lig'de kendilerini gösterme fırsatı sunacak.

Bodrum FK'nın kadrosunda Süper Lig tecrübesine sahip dört oyuncu bulunuyor. Deneyimli kanat oyuncusu Kenan Özer, Gaziantep FK, Akhisarspor, Antalyaspor ve Beşiktaş formaları giymişti. Tecrübeli stoper Ondrej Celutska, Trabzonspor ve Antalyaspor'da oynamıştı. Genç forvet Gökdeniz Bayrakdar ve yeni transfer Fredy de Antalyaspor'da Süper Lig tecrübesi yaşamış oyuncular olarak dikkat çekiyor. Diğer oyuncular ise bu sezon ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.

Bodrum FK, Süper Lig'deki ilk sezonuna 12 Ağustos'ta evinde oynayacağı Gaziantep FK maçıyla başlayacak.