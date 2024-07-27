Tarihinde ilk kez Trendyol Süper Lig’de mücadele edecek olan Bodrum FK, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, Tuzlaspor'dan genç santrfor Seçkin Batuhan Fırıncı'yı kadrosuna kattı. 19 yaşındaki yetenek ile 5 yıllık sözleşme imzalanarak uzun vadeli bir yatırım yapıldı.

Geçtiğimiz sezonu Diyarbekirspor’da kiralık olarak geçiren Seçkin Batuhan Fırıncı, 16 maçta 572 dakika süre aldı ve 1 gol atma başarısı gösterdi. Genç oyuncunun, Bodrum FK'nın Süper Lig'deki hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Bodrum FK, Trendyol Süper Lig’deki ilk sezonunda güçlü bir performans sergilemeyi hedefliyor. Genç yeteneklerin kadroya dahil edilmesi, kulüp yönetiminin uzun vadeli planlarının bir parçası olarak öne çıkıyor. Teknik heyet, Seçkin Batuhan Fırıncı'nın fiziksel ve teknik özellikleriyle takıma katkı sağlayacağına inanıyor.

Bodrum FK’nın yönetimi, Seçkin Batuhan Fırıncı'nın transferiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Genç oyunculara verdiğimiz önemi sürdürüyoruz. Seçkin Batuhan Fırıncı’nın, kulübümüz için büyük bir değer olacağına inanıyoruz” dedi. Seçkin Batuhan Fırıncı ise, “Bodrum FK’da olmak benim için büyük bir fırsat. Süper Lig’de mücadele etmek ve bu kulüpte başarılı olmak için elimden geleni yapacağım” şeklinde konuştu.

Bodrum FK taraftarları, genç yeteneğin takıma katılmasıyla birlikte heyecanlı. Taraftarlar, Seçkin Batuhan Fırıncı'nın gösterdiği performansı ve gelecekteki katkılarını merakla bekliyor. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar, taraftarların bu transferi coşkuyla karşıladığını gösteriyor.