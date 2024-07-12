Bodrum FK, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etmeye hazırlanırken, Bodrum İlçe Stadı'ndaki yenileme çalışmaları hızla ilerliyor.

Stadın %75'i tamamlandı

Asbaşkan Selahattin Polat, "Stadımızın yüzde 75'i tamamlanmış durumda. Gaziantep ile yapacağımız ilk maça stadımızı yetiştirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi. Yeni sezon öncesi stadını Süper Lig ve UEFA standartlarına uygun hale getirmek isteyen yeşil-beyazlı ekip, iç saha maçlarını Bodrum'da oynayabilmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.