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27 yaşındaki Seferi, Bodrum FK formasıyla ilk kez 5. haftadaki Başakşehir maçında görev almıştı. Hatayspor karşılaşmasında ise ilk 11'de sahaya çıkan Seferi, 27. dakikada attığı golle takımına 3 puanı kazandırdı. Bu galibiyet, Bodrum FK’nın Süper Lig tarihindeki ilk deplasman galibiyeti olarak kayıtlara geçti.

Süper Lig 'in 6. haftasında Bodrum Futbol Kulübü, Hatayspor 'u deplasmanda 1-0 yenerek ligdeki puanını 6’ya çıkardı ve düşme hattından uzaklaştı. Yeşil-beyazlılara galibiyet i getiren gol, yeni transfer Taulant Seferi 'den geldi. Transfer döneminin son günlerinde FC Baniyas'tan takıma katılan Arnavut forvet, attığı golle takımının yüzünü güldürdü.

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