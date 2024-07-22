Süper Lig'e bu sezon yükselen Bodrum Futbol Kulübü, transfer çalışmalarına hızlı bir başlangıç yaparak Eyüpspor'dan Fredy Ribeiro'yu renklerine bağladı. 34 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Transferin detayları

Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek adına önemli bir adım attı. Yeşil-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezon Eyüpspor forması giyen ve başarılı performansıyla dikkat çeken Fredy Ribeiro'yu transfer etti. 34 yaşındaki oyuncu, tecrübesiyle Bodrum FK'ya önemli katkılar sağlaması beklenen isimlerden biri olacak.

Orta sahada etkili oyun

Geçtiğimiz sezon Eyüpspor forması altında 27 maça çıkan Fredy Ribeiro, 2 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Orta sahadaki etkili oyunuyla takımına önemli katkılarda bulunan Ribeiro, Bodrum FK'nın Süper Lig'deki mücadelesinde de önemli bir rol üstlenecek.

Bodrum FK'dan transfer atağı

Bodrum Futbol Kulübü, Süper Lig'deki ilk sezonuna güçlü bir kadro ile başlamak için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Fredy Ribeiro transferi, kulübün bu doğrultuda attığı ilk büyük adımlardan biri oldu. Yönetim, taraftarlarına Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirme sözü veriyor.