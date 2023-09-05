Geçen sene oynadığı futbolla Play-Off finali gören Bodrum FK, sezona eski görüntüsünün çok uzağında başlamıştı. Ancak 4. hafta mücadelesinde konuk ettiği Ümraniyespor karşısında eskiye dönüşün sinyalini verdi. Bu da skora yansıdı ve sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

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Neydi bu eski futbolu?

Durmadan koşan, tatlı sert oynayan, ileride pres yapıp, rakibini çıkartmayan, çıkarttığı zamanlarda geriye koşup, topun arkasında durmayı başaran bir oyun.

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Karşılaşmaya bu şekilde başladı. Ümraniyespor da böyle bir rakip beklemiyordu karşısında. 'Nereden biliyorsun' diye soran olabilir. 'Hiçbir şekilde önlem almamış olmaları' olarak cevap verebilirim.

Üzerlerine son sürat koşan aslanlar varken, o kadar yavaş hareket ettiler ki, topu ayaklarından zamanında çıkaramadılar. Tatlı sert müdahaleyle de ayaklarına dolaştırdıkları meşin yuvarlağı, rakiplerine teslim ettiler, hem de en tehlikeli yerde. 3 golde bu hatalar etkili oldu.

20. dakikada Mustafa Eser kaptırdı, tehlike kornerle önlendi ama o kornerden gol geldi.

27. dakikada Mustafa Eser yine pres yüzünden kaptırdı, fark 2'ye çıktı.

89'da kaleci Abdulsamed Damlu, geri pasında topu ayağından zamanında çıkaramadı ve kaptırıp, golü yedi.

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Türkiye liglerinde futbol genel olarak kağnı hızında oynanıyor. Ümraniyespor da buna tamamen uyum sağlamış. Bir türlü tempoyu yükseltmeyi başaramadı ve ilk yarı adeta ezildi. Bunu gören teknik direktör Mustafa Er daha 32. dakikada 3 oyuncu değişikliği yaptı. Bununla birlikte topa daha çok hükmetmeye başladı.

İkinci yarıda da oyuna tamamen konuk takım hakim oldu. Çünkü 3 farkla önde olan ev sahibi ekip, tam saha presi bırakıp, kendi yarı alanına çekildi ve alan daraltmayı tercih etti. Oldukça da işe yaradı. Kalesinde pek pozisyon vermedi. Üstelik 1 gol daha attı.

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Gelecek haftalarda da bu oyun sistemine devam edebilirse Bodrumspor, her rakibin korkacağı bir takım olur. Tabii ki özel önlem alınmaya başlar ve işi biraz daha zorlaşır, fakat hedefe doğru emin adımlarla ilerlemesini fazla etkilemez.

Ümraniyespor neye uğradığını şaşırdı. Adeta yarışan tavşan ile kaplumbağa arasındaki kadar fark vardı. Onlar için iyi bir uyarı oldu. Bu tempoyla küme düşme adayları arasına girecekleri malum. Antrenmanları çok daha zorlayıcı geçecektir kesinlikle.

İzmir derbisinde futbol yoktu

Altay ile Göztepe derbisinde futbol denen bir şey yoktu. En başta futbolcular sürekli birbirleriyle didiştiler. Sürekli faul yaptılar. Sürekli sakatlık oldu ve oyun durdu. Çok yavaş tempoda oynandı. Olaylar çıktı. Ve hakemin ses sistemindeki arıza buna eklendi, çözümü 5 dakikayı buldu. Futbol dışında her şey oldu.

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Şu şöyle oynadı, bu böyle oynadı diye bir yorum yapmak mümkün değil. Hatta futbolcuları tek tek yorumlamaya kalkacak olursak bir tanesi bile profesyonel olduğunu göstermedi. Amatör iki takım oynamış olsaydı bundan daha kaliteli bir maç izlerdik kesinlikle.

Çizgiye inildi, kafayı kaldırmadan ezbere içeriye pas verilmek istendi. Oysa bunun için vakit vardı. Görerek pas verebilirlerdi. Ortalar ezbere yapıldı. Şut yok denebilirdi. İki kalecide belki de hayatlarının en rahat maçını oynadılar. Sadece birer tane kurtarışları vardı.

Bir taraf küme düşmeme mücadelesi veriyor, diğer taraf şampiyonluk. Arasında hiçbir fark yoktu. En azından Göztepe'den bir şeyler yapması beklenirdi. Ama kötünün iyisinde Altay bir adım öne çıktı.

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Son saniyelerde kullanılan köşe vuruşunda sahanın en uzun adamı Atınç Nukan kaleye doğru koştu, altı pas içinde zıplamadan, hatta eğilerek kafa vuruşunu yaptı, golü attı ve Göztepe'nin 1-0 kazanmasını sağladı. Bir basit büyük hatayla maç skoru belirlenmiş oldu.