Bodrum Belediyesi, Gümbet’te başlatılan temizlik seferberliği kapsamında önemli bir adım attı. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin talimatıyla başlayan kapsamlı temizlik çalışmaları, Gümbet Dayılar Sokak üzerinde yoğun bir şekilde devam etti. Çalışmalara Bodrum Belediye Başkan Vekili ve Gümbet Mahallesinden sorumlu Meclis Üyesi Kanat Özsert, Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, Temizlik İşleri Müdürü Serdar Kaya ve ekipler katıldı. Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, çalışmaların diğer mahallelerde de devam edeceğini duyurdu.

Gümbet’te kapsamlı temizlik çalışması

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından koordine edilen temizlik çalışmaları, Destek Hizmetler ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin katkılarıyla gerçekleştirildi. Çalışmalar sırasında, bölgede ot temizliği yapılarak, otluk ve makilik alanlar ile sahil şeridine gelişi güzel atılan tek kullanımlık ürün atıkları toplandı. Ayrıca, ağaç budaması işlemleri de tamamlandı.

Başkan Yardımcısı Tanju Aksu’dan vatandaşlara çağrı

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, temizlik çalışmalarının belirlenen plan doğrultusunda diğer mahallelerde de devam edeceğini belirtti. Aksu, vatandaşlardan temizlik konusunda duyarlı olmalarını ve çevre temizliğine katkıda bulunmalarını istedi.

Bölgede teknesi bulunan vatandaşlar, yapılan temizlik çalışmasını olumlu değerlendirdi ve belediye ekiplerine teşekkür etti. Temizlik seferberliğinin, bölgede yaşam kalitesini artıracağını vurgulayan vatandaşlar, bu tür çalışmalardan memnuniyet duyduklarını ifade etti.