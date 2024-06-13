Bodrum İş İnsanları Derneği, ekonomik imkansızlıklar nedeniyle tenis sporu ile tanışamayan yetenekli gençlere destek olmayı amaçlayan "Minik Raketler" projesinin gala etkinliğini gerçekleştirdi. Proje kapsamında, Bodrum'da yaşayan çocuklara tenis eğitimi ve ekipman desteği sağlanarak spor yapma fırsatı sunulacak.

7-16 Haziran arasında

Projenin ilk etabı, 7-16 Haziran tarihleri arasında Bodrum Tenis Kulübü'nde düzenlenen T200 Master Tenis Turnuvası ile başladı. Bu turnuvada elde edilecek gelirler, proje için kullanılacak.

Gala gecesinde "Single Ladies" müzik grubu ve DJ Erbil Ellez'in performans sergilediği etkinlikte konuşan Bodrum İş İnsanları Derneği Başkanı Mete Yılanlı, "Minik Raketler" projesinin detaylarını paylaştı ve önemli mesajlar verdi. Dernek olarak, Bodrum'daki devlet okullarında tenise yetenekli çocukların tespit edilip eğitimlerinin sağlanması için çalışacaklarını belirtti. Ayrıca, projeye maddi ve manevi destek veren tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Sivil toplum kuruluşlarının önemi

Bodrum İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk da gecede yaptığı konuşmada, sporun önemine vurgu yaparak, sivil toplum kuruluşlarının sporun gelişimi için kritik bir rol oynadığını dile getirdi.

Bodrum Tenis Kulübü Başkanı Erkan Edis ise tenisin maliyetli bir spor olduğuna dikkat çekerek, projenin maddi destek sağlayarak yetenekli gençlerin spor yapma imkanını artırmayı amaçladığını belirtti. Milli tenisçi Utku Madran'ın da katıldığı gecede, projeye destek veren kişilere teşekkür plaketleri takdim edildi.