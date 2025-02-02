Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Karaada üzerinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğunu tespit etti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botları ve Dalış Timi, adada 34 yetişkin ve 11 çocuktan oluşan toplam 45 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yakalanan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili olarak bir göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı ve hakkında adli işlemler başlatıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında deniz ve hava unsurlarıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.