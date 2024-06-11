Bodrum, 9 günlük Kurban Bayramı tatiliyle birlikte 1 milyon nüfusu aşacak. Otel rezervasyonlarının yüzde 90'ı dolu. Erken rezervasyon yapmayanlar için otel bulmak zorlaşacak.

Yoğunluk ve güvenlik önlemleri

Bayram tatilini Bodrum'da geçirmek isteyenler için erken rezervasyon zorunlu. Bodrum Kaymakamlığı, güvenliği sağlamak için ek polis güçleriyle takviye yapacak. Belediye ise çevre temizliği için çift vardiya sistemine geçecek.

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, bayram tatilinde otel rezervasyonlarının yüzde 85'e ulaştığını belirterek, erken rezervasyonun önemini vurguladı. Dengiz, TÜRSAP onaylı acentelerle rezervasyon yapılmasını önerdi ve yoğunluğun uçak ve karayolu trafiğinde hissedileceğini belirtti.

Ciddi bir yoğunluk bekliyoruz

Herodot Otel işletmecisi Hasan Yiğit, Bodrum'da ciddi bir bayram yoğunluğu yaşanacağını, plajların dolacağını ve otellerin dolmak üzere olduğunu dile getirdi. Son dakika tatil planları yapanların mağdur olabileceğini belirtti.

1 milyon misafir bekleniyor

Turizmci İlker Adaş, Bodrum genelinde yaklaşık 1 milyon misafir beklediklerini ifade etti. Özellikle Kurban Bayramı'nın Türk misafirler açısından yoğun olacağını ve tesislerin doluluğunu vurguladı. Adaş, erken rezervasyonun önemine dikkat çekti.