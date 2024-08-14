13 Ağustos Salı günü, Bodrum’un Bitez Köyiçi Mevkii’nde önemli bir organizasyon düzenlendi. Bodrum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün Bitez Ek Hizmet Bürosu'nun açılışı yapıldı ve Bodrum mandalinlerinin hasat etkinliği gerçekleştirildi.

Bodrum mandalinli ürünler misafirlere sunuldu

Bodrum Belediyesi ve Pernod Ricard Türkiye iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürü Durmuş Çakır, Pernod Ricard Türkiye temsilcileri, oda ve STK temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sanat dünyasının ünlü isimleri, mandalin üreticileri, basın mensupları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Açılış konuşmalarının ardından, sembolik olarak yeşil Bodrum mandalinlerinin hasadı yapıldı. Etkinlikte, Bodrum mandalininin gastronomideki potansiyelini artırmak amacıyla, çeşitli yeşil Bodrum mandalinli ürünler misafirlere sunuldu.

Bodrum Yeşili Projesi ile sürdürülebilir üretim

Pernod Ricard Türkiye Hukuk, Dış İlişkiler ve Kurumsal İletişim Direktörü Zümrüt Yezdani Kedik, Bodrum Yeşili Projesi hakkında bilgi vererek, “Bodrum mandalininin tarihsel ve kültürel önemini korumayı ve sürdürülebilir üretimini teşvik edeceğiz. Yerel yönetim ve üreticilerin desteği olmadan bu proje eksik kalır. Biz, Satsuma değil, Bodrum mandalinini kullanın diyoruz,” şeklinde konuştu.

Bodrum mandalini yaygınlaşacak

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Ercan Pehlivan, yeşil Bodrum mandalinini tüm Türkiye'ye tanıttıklarını belirterek, yeni açılan Bitez Mandalin Uygulama Bahçesi Ek Hizmet Bürosu'nun üreticilere tarımsal danışmanlık ve organizasyon hizmetleri sunacağını ifade etti. Bürodaki uzman kadro, bitki hastalıkları, sulama sistemleri ve mandalina alımları konularında destek sağlayacak.

Geleceğe yatırım: Bodrum mandalini

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, mirası geleceğe taşımak ve Bodrum mandalininin ekonomik değerini artırmak amacıyla yapılan iş birliklerinin önemini vurguladı. “Bodrum mandalinini yaşatmak ve Türkiye’ye tanıtmak için mücadelemiz sürecek. Bu mirası asla unutturmayacağız,” dedi.

Üreticilere destek

Etkinlik sonunda, Bodrum Belediyesi tarafından mandalina üreticilerine, Akdeniz meyve sineği ile mücadele kapsamında “Akdeniz Meyve Sineği Tuzakları” ücretsiz olarak dağıtıldı.