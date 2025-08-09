Muğla’nın Bodrum ilçesinde Akyarlar Mahallesi Fener Burnu mevkiinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, karaya vurmuş bir yunusla karşılaştı. Yapılan incelemede, yunusun herhangi bir yara izi olmadan yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgeye intikal etti. Ekipler, ölü yunusu sahilden alarak çevreye zarar vermemesi ve hijyen açısından uygun bir alanda defnetti.

Bodrum’da nadiren karşılaşılan bu tür olaylar, bölgedeki deniz canlılarının sağlık durumu hakkında merak uyandırırken, yetkililer yaşanan durumu takip etmeye devam ediyor.