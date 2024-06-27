Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Yeni Tiyatro Dergisi tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Emek ve Başarı Ödülleri'nde üç ödül kazandı. Bu ödüller, 2023-2024 sezonunda sahnelenen oyunlarıyla kazanıldı.

En İyi Komedi Performans (Kadın) Ziba Türk Ateş & Cansın Türkdoğan (Hadi Öldürsene Canikom)

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, "Hadi Öldürsene Canikom" adlı oyunla bu ödülü kazandı. Oyunun yönetmenliğini Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun oyuncusu Oğulcan Çelik yapmıştı.

En İyi Çocuk Oyunu Ezgi Deniz Alpan & Sertaç Aydın (Sihirli Gemi)

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, "Sihirli Gemi" adlı çocuk oyunuyla bu ödülü kazandı. Oyunun yönetmenliğini yine Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun oyuncusu Sertaç Aydın üstlenmişti. Oyun, Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi son sınıf öğrencileriyle birlikte sahnelenmişti.

Onur Ödülü Göksel Kortay'a

85 yaşındaki usta oyuncu Göksel Kortay, sanat yaşamında 60. yılında Onur Ödülü'ne layık görüldü. Kortay, ödül töreninde sahnede olmanın kendisini heyecanlandırdığını ve sanat yaşamını sürdürmek istediğini belirtti.

Ödüller, İstanbul Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, bu önemli başarılarıyla hem ulusal hem de uluslararası arenada adını duyurmayı başardı.