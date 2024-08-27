Bodrum, su altı zenginlikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor

Muğla'nın gözde tatil beldesi Bodrum, eşsiz doğası ve tarihi mirasının yanı sıra, su altı zenginlikleriyle de dikkat çekiyor. Derin mavilikleri ve berrak sularıyla ünlü koylar, dalış meraklılarına adeta bir cennet sunuyor. Bodrum’un su altı dünyası, her yıl yerli ve yabancı dalış tutkunlarını cezbetmeye devam ediyor.

Koylarda başlayan dalışlar, çeşitli dalış tekneleriyle ulaşılabilen küçük ve büyük resiflerde devam ediyor. Hem deneyimli dalgıçlar hem de ilk kez su altı dünyasını keşfeden amatörler, renkli balıklar ve diğer deniz canlılarıyla eşsiz bir deneyim yaşıyor.

Yurt dışından gelen misafirlerin tercihi

Dalış eğitmeni Tolga Dokumacı, Bodrum'un Türkiye'nin en canlı dalış noktalarından biri olduğunu ve hem yerli hem de yabancı dalış tutkunları tarafından tercih edildiğini belirtti. Dokumacı, "Bodrum'un su altı dünyası, çeşitli canlıları barındırdığı için oldukça zengin ve güzeldir. Yaz-kış fark etmeksizin su altı hareketliliği devam ediyor. Yurt dışından gelen misafirler de Bodrum'un bu zenginliklerini görmek için burayı tercih ediyor" dedi.

"Büyük bir keyifti"

Tatilci Melih Sarıgül, Bodrum’da ilk kez dalış yapmanın heyecanını yaşadığını ve deneyimini herkese tavsiye edeceğini söyledi. Sarıgül, "Otuz metre derinliğe kadar indik. Su altı çok berrak, görüş net ve canlılık mükemmel. Çeşitli balıkları görmek büyük bir keyifti" şeklinde konuştu.

Balıklar yüzeyde de görülüyor

İlçede yaşayan Yaşar Üçoğlu ise balıklarla yüzmenin keyfini vurguladı. İlk dalış deneyiminde suyun altında geçirdiği zamanı çok beğendiğini belirten Üçoğlu, "4-5 metre derinliğe kadar indik ve yaklaşık 25 dakika boyunca su altında keyifli bir zaman geçirdik. Çok derinlere dalmadan da balıkları görmek mümkündü" ifadelerini kullandı.