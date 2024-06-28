İSTANBUL (AA) - Aslan Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Arslan, Bodrum Turgutreis'teki Mavi Arya projesiyle ilgili, "235 daire ve 40 villamızın bulunduğu Mavi Arya'nın birinci etabı tamamlandı. İskanın alındığı ve teslimatların tamamlandığı bu etabımızda yaşam başladı." dedi.



Mavi Arya Projesi'ndeki son gelişmelerin paylaşıldığı basın toplantısı Aslan Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Arslan, Aslan Yapı İcra Kurulu Üyesi Melda Koşar, Astaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Aşçı'nın katılımıyla İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi.

Aslan Yapı, Astaş Holding ve Caba Grup ortaklığında hayata geçirilen projenin birinci etabı tamamlanırken, yüzde 60'ı tamamlanan ikinci etabı da satışa sunuldu.

Toplantıda konuşan Aslan Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Arslan, Mavi Arya'yı, Aslan Yapı, Astaş Holding ve Caba Grup ortaklığında gerçekleştirdiklertini belirtti.

Tüm ortakların bilgi ve tecrübesiyle özel bir projeye imza attıklarını aktaran Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mavi Arya, Bodrum Turgutreis'te 160 dönüm arsa üzerinde gerçekleştirdiğimiz iki etaptan oluşan bir proje. Projemizde 2+1, 3+1 ve 4+1 dairelerimizin yanı sıra farklı büyüklüklerde villalarımız bulunuyor. 235 daire ve 40 villamızın bulunduğu Mavi Arya'nın birinci etabı tamamlandı. İskanın alındığı ve teslimatların tamamlandığı bu etabımızda yaşam başladı. Şu anda satışa çıkan ve inşaatının yüzde 60'ı tamamlanan ikinci etabımızın teslimatlarını ise 2025'in ikinci yarısında gerçekleştireceğiz."

- "Ege Denizi ve eşsiz adalar manzarası sunuyoruz"

Turgutreis'in, Bodrum'da "dört mevsim yaşam" denilince ilk akla gelen yerleşim yerlerinden biri olduğuna işaret eden Arslan, Mavi Arya'yı da yıl boyunca yaşanacak şekilde projelendirdiklerini söyledi.

Arslan, projede kademeli bir yerleşim olduğunu aktararak, "Bu sayede kesintisiz bir Ege Denizi ve eşsiz adalar manzarası sunuyoruz. Ege mimarisine modern bir dokunuş kattığımız projemizde bahçeli ve teraslı evler, sakinlerimizin hem Ege'nin mavisinin hem de doğanın keyfini doyasıya çıkarmasına imkan tanıyor." ifadelerini kullandı.

Mavi Arya'nın kendine ait plajı olduğunu söyleyen Arslan, 220 metre uzunluğundaki plajda iki iskele bulunduğunu aktardı.

Arslan, villalarda bahçe büyüklüklerinin 400 ila 1200 metrekare arasında değiştiğini belirterek, bazı villa ve dairelerde müstakil havuz olduğunu, sosyal tesisin bulunduğu alanda da ortak havuzun yer aldığını, ayrıca proje içinde kafe-restoran alanının da yer aldığını dile getirdi.

- "400 tonluk ham su ve 800 tonluk kullanım suyu deposu mevcut"

Aslan Yapı İcra Kurulu Üyesi Melda Koşar da 2+1 ve 3+1 teraslı ve bahçeli dairelerden oluşan ikinci etapta yeşili ve maviyi kucaklayabilen bir yaşam sunduklarını ifade ederek, Ege mimarisine modern bir dokunuşla hayata geçirdikleri projede fonksiyonelliği ön planda tuttuklarını kaydetti.

Koşar, her detayın titizlikle işlendiği projede ortalama 2,8 metrelik tavan yüksekliği ve yerden tavana cam uygulamasıyla ferah bir yaşam alanı sunduklarını ifade etti.

Tüm konutların mutfak ve banyolarında kendi alanının en iyi markalarıyla çalıştıklarını vurgulayan Koşar, mutfakların buzdolabı, bulaşık makinesi, set üstü ocak, fırın, mikrodalga fırın ve davlumbazdan oluşan tüm ankastre ürünlerle birlikte teslim edildiği bilgisini paylaştı.

Bodrum'un en büyük sorunlarından biri olan su kesintileri için Mavi Arya'da denizden aldıkları suyu arıtan "reverse ozmos" sistemi kurduklarını aktaran Koşar, 400 tonluk ham su ile 800 tonluk kullanım suyu deposu bulunduğuna dikkati çekti.

İklim değişikliğine bağlı olarak peyzaj kurgusunda da bazı değişiklikler yaptıklarını belirten Koşar, "Peyzaj tasarım sürecinin başlangıcında en temel faktörümüz su ihtiyacının azaltılmasıydı. Projemizi çizen 'ON Tasarım', konutların yol cephelerindeki ana girişlerinde kurakçıl peyzaj tasarımı oluşturdu. Kurakçıl peyzaj suya minimum ihtiyaç duyan bitkilerle birlikte çakıl taşları, ufak kaya bahçeleri gibi öğeleri içeriyor." şeklinde konuştu.

- "Projelerin neredeyse tamamı deniz görüyor"

Proje ile bölgeye önemli bir değer kattıklarını dile getiren Koşar, Turgutreis'in adalar ve gün batımı manzarasının yanı sıra doğal plajı ve dört mevsim yaşam avantajıyla Bodrum'da yaşamın en keyifli olduğu lokasyonlarından biri olduğunu söyledi.

Koşar, son zamanlarda markalı otel, rezidans ve konut projelerinin bölgedeki varlıklarının da Turgutreis'in hem yaşam kalitesini hem de yatırım değerini artırdığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mavi Arya bu projelerin en başında geliyor. Bodrum'da kendi plajı ve iskeleleri olan bir proje üretiyoruz. Bu sakinlerimiz için çok önemli bir avantaj. Bodrum'da son dönemdeki konut projelerinin çok büyük bölümünün kendi sahil alanı ve plajı yok. Projenin neredeyse tamamı deniz görüyor ve bu sayede de denizin özgürlük hissini her daim hayatınıza çekebiliyor, Ege'nin olmazsa olmazı begonvillerle çevrilmiş bir hayat yaşayabiliyorsunuz."